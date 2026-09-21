El partido oficialista Rusia Unida, del presidente Vladímir Putin, obtuvo el 49.4 % de los votos en las primeras proyecciones de las elecciones para renovar la Duma Estatal, según un sondeo a pie de urna difundido por el instituto estatal VTsIOM.

Siempre según el exit poll, el segundo clasificado, el Partido Comunista quedó muy lejos, con el 14.2 % de los votos. Según la Comisión Electoral Central, la participación en las urnas en los tres días en que se celebró la votación fue del 56 %, superior al 51.7 % de la consulta anterior, en 2021.

La última jornada de votaciones estuvo precedida y, en parte, acompañada por una auténtica tormenta de fuego desatada por las fuerzas ucranianas en gran parte de Rusia. En particular, una lluvia de drones y misiles cayó sobre Moscú, impactando nuevamente en la refinería de Kapotnia.

Un “día en llamas”, como lo celebró el ministro de Exteriores de Kiev, Andrii Sybiha, al informar de que había recibido las “felicitaciones de muchos colegas extranjeros”.

“Ahora que la guerra ha llegado a casa, afirmó el jefe de la diplomacia ucraniana, los rusos tienen solo a una persona a la que culpar: Putin. El mensaje para él es sencillo: mire fuera de la ventana del Kremlin, vea las llamas sobre Moscú y ponga fin a esta guerra”.

Pero la respuesta que Moscú pretende dar es exactamente lo contrario de lo que Sybiha desea. Las fuerzas rusas “intensificarán los ataques contra objetivos militares en Kiev”, advirtió el ministerio de Defensa.