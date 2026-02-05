PVEM, abierto a opciones para elegir plurinominales

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, reveló que en la mesa de diálogo sobre la reforma electoral se presentó una propuesta alternativa para modificar la forma de elección de legisladores plurinominales sin afectar los equilibrios democráticos.

En entrevista, el legislador chiapaneco detalló que esta opción se analiza con detenimiento para poder garantizar que no se generen inequidades.

“Existen diversas propuestas, una es que sea el 60-40 por ciento, es decir, 60 por ciento paritaria, 40 por ciento en base a la votación que hayas tenido en la última elección para que exista un mayor equilibrio y estamos en ese tema de análisis”.

Manuel Velasco reiteró que está abierto a escuchar propuestas sobre la manera de elegir a los legisladores, pero dejó en claro que para el PVEM es muy importante que se mantenga la actual cláusula de sobrerrepresentación.

Velasco Coello expresó su respaldo a la propuesta de disminuir los costos de las elecciones y de los partidos políticos, porque “en estos momentos, el partido que tuvo mayor votación en la última elección es el que recibe mayores recursos. Entonces, estamos planteando que se pueda cambiar la asignación de la fórmula y de esa manera se bajarían los recursos hacia los partidos políticos, pero no se generaría una mayor inequidad en la contienda, que es lo que buscamos, que exista mayor equidad”.

Destacó que su partido no ve que sea necesaria la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), pero sí proteger la autonomía del organismo.

Por otra parte, el líder de los senadores del Partido Verde se desmarcó del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo, no es cercano y la relación que mantuvieron fue “institucional”.