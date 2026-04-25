PVEM pide la comparecencia de Alicia Bárcena

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado presentó un punto de acuerdo para citar a comparecer a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, a fin de abordar el impacto y los efectos ambientales del derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México, iniciado desde febrero de 2026 en costas de Veracruz.

Los legisladores señalaron que el llamado responde a la urgencia de esclarecer los daños ambientales registrados en costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, así como deslindar responsabilidades y asegurar la aplicación de la ley.

Señalaron que en marzo de 2026, pescadores y habitantes de Coatzacoalcos y Pajapan, Veracruz, alertaron sobre la presencia de chapopote en playas, lo que afectó directamente sus actividades productivas.

A partir de estos reportes, la Secretaría de Marina activó un Comando Unificado conforme al Plan Nacional de Contingencias, mientras la mancha de hidrocarburo se extendía hacia Tabasco y Tamaulipas.

Este grupo llevó a cabo el despliegue de más de 2 mil 400 elementos para atender la emergencia, mientras Petróleos Mexicanos realizó labores de contención y recolección, y autoridades ambientales efectuaron recorridos de verificación terrestres y aéreos.

En ese sentido, los legisladores reconocieron la participación de comunidades locales en las labores de limpieza y destacó que, tras diversas hipótesis iniciales, se confirmó que el derrame tuvo origen en instalaciones de Petróleos Mexicanos, derivada de la pérdida de integridad de un oleoducto ocurrida desde febrero. Como resultado preliminar, tres funcionarios fueron separados de sus cargos.

Aclaración

Sin embargo, los senadores destacaron la necesidad de que las investigaciones deben continuar hasta sus últimas consecuencias, debido a los impactos ambientales de mediano y largo plazo en ecosistemas marinos y áreas naturales protegidas, como el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Reiteraron que no se conoce con precisión el volumen derramado, lo que exige estudios prolongados y recursos suficientes.

Finalmente, las senadoras y los senadores ecologistas exhortaron a las autoridades competentes aplicar la ley a quienes resulten responsables, sancionar irregularidades en el sector hidrocarburos y garantizar la reparación del daño ambiental, reafirmando su compromiso con la protección de los ecosistemas