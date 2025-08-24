Qué beneficios otorga la credencial Inapam

La tarjeta otorgada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), funciona como una herramienta de apoyo para las personas de la tercera edad.

A partir de los 60 años cumplidos, se puede solicitar tarjeta del Inapam que, además de funcionar como una identificación oficial, brinda ciertos beneficios a los adultos mayores.

Entre una larga lista de beneficios otorgados al presentar la tarjeta Inapam (que cada año se actualizan), los descuentos preferenciales en pagos de servicios y lugares recreativos son algunas de las ventajas que más ha generado interés entre las personas.

Descuento en pago de agua y predial: dependiendo de la localidad, los adultos mayores gozan de descuentos en el pago del predial, que va del 10 al 50 %

Ópticas: Cadenas como Ópticas Devlyn, Ópticas Lux y +Visión, ofrecen de un 10 a un 20 % de descuento en sus servicios, dependiendo de la sucursal y el estado donde se encuentren.

Farmacias y laboratorios: consulta los lugares participantes en cada estado de la República.

Restaurantes: consulta los lugares participantes en cada estado de la República.

Transporte: El transporte público es gratuito para los adultos mayores en la CDMX.