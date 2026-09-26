Qué consecuencias ha dejado la desaparición forzada

Las nuevas detenciones y líneas de investigación no responden a la pregunta central de sus familias y compañeros a 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: dónde están, dijo Aquilino Florencio Mejía, egresado de esa normal rural.

“Estamos buscando que nos digan la verdad; estamos buscando la presentación con vida y, si no es con vida, como muchos mencionan, pues que nos digan en dónde están y qué hicieron con ellos”, expresó.

Compañero de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, Aquilino señaló en un comunicado que las detenciones solo cobrarán sentido para las familias y sobrevivientes si permiten conocer el paradero de los jóvenes.

“Lo que estamos buscando no son nuevas detenciones”, afirmó. “Doce años. No tenemos el derecho ni a la verdad ni a la justicia, porque no se nos ha dicho nada”.

Ante las conclusiones y líneas de investigación presentadas por distintas administraciones federales, consideró que sigue pendiente información sustantiva para localizar a sus compañeros.

Aquilino era estudiante de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” cuando se registraron los ataques en Iguala, Guerrero. Actualmente es egresado de la Licenciatura en Psicología de la Ibero y está por concluir la Maestría en Antropología Social en esa universidad.

Desde ese espacio mantiene la exigencia de esclarecimiento y la decisión de seguir nombrando a los estudiantes desaparecidos.