Que el EZLN no culpe a Morena de su pérdida de apoyo

A 30 años de su surgimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la dirigencia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a hacer un ejercicio de autocrítica y una “reflexión profunda” para analizar la pérdida de apoyo en los últimos años y a que asuman su responsabilidad y que “no nos echen la culpa a nosotros”.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que la dirigencia zapatista no apoyó a su movimiento, pero afirmó que su gobierno no persigue ni reprime al EZLN, ni a otro movimiento social.

“Ellos no ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos para llevar a cabo la transformación del país, al contrario, ellos decían que éramos iguales, y además llamaban a no votar. No estoy diciendo mentiras”, sostuvo.

“No quiero opinar sobre eso, o sea yo creo que ellos deben de hacer una reflexión profunda, una autocrítica, sobre lo que hicieron en 30 años, nada más que no nos echan la culpa a nosotros o que asuman ellos también su responsabilidad, que no caigan en la autocomplaciencia, que hagan una autocrítica”, señaló.

Medicinas en menos de 48 horas al domicilio

En otro tema, López Obrador informó que el Ejército Mexicano estará a cargo de la distribución de las medicinas que se soliciten a la Megafarmacia del Bienestar, localizada en Huehuetoca, Estado de México, y estas llegarán en menos de 48 horas a la puerta del domicilio del solicitante o de la clínica médica que lo atiende.

Además el presidente Andrés Manuel López aseguró que en los nueves meses que restan de su administración trabajará mucho más para no dejar obras inconclusas.

Retraso de vacuna

Sobre el retraso de la salida al mercado de la vacuna Patria contra el covid-19, elaborada por el Conahcyt, López Obrador señaló que “no son tamalitos de chipilín”.

“Fue una cosa extraordinaria el que en muy poco tiempo se tenga ya esta vacuna de México, del país”, dijo el mandatario al cuestionarlo sobre el retraso del biológico mexicano contra el virus del SARS-CoV-2.

Además al ser cuestionado sobre los 32 migrantes secuestrados, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que las personas extranjeras fueron liberadas por sus captores y no “rescatados”, como se había informado el miércoles.

“Entonces había mucho gobierno en esa la zona y decidieron dejarlos libres. Qué bueno”, celebró el titular del Ejecutivo que dijo que todos están sanos y salvos.

El jefe del Ejecutivo dijo que los migrantes fueron privados de la libertad para después extorsionar a sus familiares que viven en Estados Unidos.