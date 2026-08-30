Que el PRI demuestre cercanía territorial rumbo a elecciones

Durante la Quinta Reunión Plenaria de los Legisladores Federales del PRI, el coordinador del grupo parlamentario en el Senado, Manuel Añorve Baños, destacó que rumbo a 2027 el partido debe mantener la unidad, recuperar la cercanía territorial y demostrar con resultados que existen alternativas de gobierno capaces de responder a las necesidades de las familias mexicanas.

Afirmó que estos trabajos han permitido ampliar la visión del PRI sobre los retos nacionales y fortalecer una agenda con experiencia de gobierno.

Reconoció la importancia de analizar experiencias de gobierno, seguridad y participación política para fortalecer la agenda legislativa y construir propuestas rumbo al proceso electoral de 2027.

Reconocen a mandatariode Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, compartió la estrategia de seguridad de su administración y destacó que la tranquilidad constituye una condición indispensable para alcanzar calidad de vida, desarrollo y prosperidad.

Expuso que Coahuila ocupa el segundo lugar nacional en seguridad y registra 55 homicidios en lo que va del año, de acuerdo con los datos presentados durante su intervención.

Ante ello, el senador Manuel Añorve reconoció al mandatario estatal y afirmó que Coahuila constituye un ejemplo nacional de lo que puede lograrse con unidad, trabajo territorial y gobiernos con resultados.

Unidad

El legislador destacó que Manolo Jiménez “tiene la camiseta bien puesta” y subrayó la importancia de mantener la unidad después de las victorias electorales.

Consideró que la experiencia de Coahuila demuestra el valor de combinar una gestión gubernamental eficaz con una estructura política cercana a la ciudadanía.