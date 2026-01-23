Qué es la dosis cero y quiénes deben recibirla

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el 19 de enero pasado, en México los casos de sarampión aumentaron a 7 mil 168 contagios, además de 24 defunciones asociadas a esta enfermedad viral.

Ante el brote que continúa activo en el país, las autoridades capitalinas anunciaron el reforzamiento de la vacunación contra este virus, con énfasis en puntos de alta movilidad como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y las centrales camioneras.

La dosis cero de la vacuna contra el sarampión es una aplicación preventiva dirigida a niñas y niños de entre 6 y 11 meses de edad. De acuerdo con el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, esta medida busca reducir el riesgo de contagio en menores ante la circulación activa del virus.

Tradicionalmente esta vacuna se aplicaba a partir de los 12 meses; sin embargo, debido al incremento de casos, la Secretaría de Salud decidió adelantar la inmunización como estrategia de contención.