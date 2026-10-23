Qué es la Modalidad 40 del IMSS

Los trabajadores que buscan mejorar su jubilación a través de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrán que revisar sus planes ante una serie de cambios que modifican las condiciones para incorporarse a este esquema.

A partir del 22 de octubre, los nuevos solicitantes y las personas que busquen contratar otro periodo deberán cumplir con las condiciones actualizadas, mientras que quienes ya estaban inscritos y pagaban antes de esa fecha conservarán las reglas de su periodo contratado. La Modalidad 40, cuyo nombre oficial es Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, es una alternativa para los trabajadores que dejaron de tener un empleo formal y desean seguir realizando aportaciones por su cuenta al IMSS.

Este esquema permite continuar acumulando semanas cotizadas y, según las condiciones de cada asegurado, mejorar el cálculo de la pensión que recibirá al momento de retirarse. Por esa razón, se ha convertido en una opción importante para quienes buscan fortalecer sus ingresos durante la jubilación.

Otros ajustes

Uno de los ajustes más relevantes tiene que ver con el salario base de cotización. Con las nuevas reglas, el monto que servirá como referencia será el último salario registrado del trabajador cuando causó baja del régimen obligatorio.

El límite máximo se determinará tomando ese salario como base y sumándole una Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, el importe no podrá ser inferior al salario mínimo general vigente para el resto del país.

La modificación cambia las condiciones anteriores, bajo las cuales era posible elegir un salario de cotización de hasta 25 UMA. Con el valor de referencia señalado para este año, esa cantidad equivalía a 87 mil 983 pesos mensuales.

Ahora, quienes ingresen bajo las nuevas condiciones tendrán que considerar los límites establecidos antes de calcular cuánto destinarán a su retiro.

Otro cambio que deberán considerar los nuevos solicitantes es que ya no podrán realizar pagos retroactivos para cubrir los meses transcurridos desde que dejaron de cotizar, de acuerdo con las nuevas disposiciones descritas.

Anteriormente, este mecanismo permitía cubrir periodos anteriores desde la baja del régimen obligatorio, siempre que se cumplieran los requisitos aplicables.

Con las nuevas reglas, la inscripción comenzará a contar desde la fecha en que se presente la solicitud, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde la última cotización. Esto significa que los nuevos inscritos ya no podrán recurrir al pago retroactivo para regularizar los meses anteriores.

La forma de inscripción también tendrá modificaciones. El registro a este esquema se realizará exclusivamente por medios digitales, sin opción de efectuar el procedimiento de manera presencial bajo los nuevos lineamientos.

El objetivo es mejorar el seguimiento de las solicitudes y llevar un control más preciso de las fechas en que los trabajadores se incorporan al régimen.

Además, el IMSS anunció que habilitará un canal especial para atender situaciones particulares relacionadas con los cambios y resolver dudas sobre los trámites que hayan quedado pendientes antes de que entrara en vigor el acuerdo.