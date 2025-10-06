Qué es la reforma Pay de Limón

La nueva propuesta de ley llamada “Ley Pay de Limón”, es una iniciativa impulsada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y diversas organizaciones, que busca sancionar con penas de dos años o más de cárcel a quien cometa “crueldad animal”.

El senador del PVEM, Waldo Fernández González, la actriz Sofía Sisniega y las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de los animales, Animal Héroes y Milagros Caninos, presentaron la iniciativa “Ley Pay de Limón”, que propone tipificar el maltrato animal como delito grave a nivel federal.

¿Quién es Pay de Limón?

Pay de Limón es un perrito de 15 años de edad que fue mutilado por integrantes del cártel de Los Zetas en 2011, cuando tenía apenas 1 año de vida. Fue encontrado en un basurero de Fresnillo, Zacatecas, y sus heridas revelaban que se le habían cortado uno por uno los dedos de las patas delanteras.

Fue rescatado por la Fundación Milagros Caninos y a pesar de que sus patitas terminaron amputadas y usa prótesis, la historia de Pay de Limón ha inspirado esta iniciativa.

De acuerdo con el boletín del PVEM, esta iniciativa busca una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

“La propuesta establece por primera vez la definición legal de ‘animales domésticos’; y diferencia jurídicamente entre maltrato y crueldad animal, con sanciones proporcionales para cada caso; e incorpora la figura de ‘Santuario de Animales’”, se lee en el comunicado oficial.

La Directora Política de la organización Animal Héroes, Adriana Buenrostro, hizo un llamado directo a las y los senadores para que atiendan el tema del maltrato animal.