Adán Augusto López Hernández deseó “que esta fiesta sea cálida y armoniosa para todas y todos, recordemos que amor con amor se paga”, en un texto que escribió a través de sus cuentas personales en redes sociales.

Asimismo, acompañó el texto con un video ilustrado con fragmentos del poema de su paisano tabasqueño, escritor, museógrafo y político, Carlos Pellicer, denominado “La noche se ha encendido”.

“Ángeles y pastores me pongan a cantar; porque he visto el oasis bajo el palmeral. Y si bebo una estrella la noche me dará corazón de diamante y el amor que vendrá. Realidad hará el sueño con tanta realidad, que yo diré que es un sueño por no decir verdad. Pobreza que repartes tanta riqueza, da a mis ojos la aurora y mi sangre la paz”.

Adán Augusto López Hernández es el hombre de más confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador y candidato idóneo, de acuerdo con comentaristas políticos, para continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación del país.

Aunado a todos los elogios que Andrés Manuel López Obrador le ha expresado a lo largo de más de un año como secretario de Gobernación, este viernes 23 de diciembre le hizo uno especial en Tabasco, estado en el que ambos nacieron.

“Adán es muy competente, está formado. Yo tengo la tranquilidad, que los que pueden sustituirme, los que están más visibles, de los que más se habla, son gentes con mucha experiencia en la política y en la administración pública. Eso me da tranquilidad, mucha tranquilidad, porque voy a entregar la estafeta a gente experimentada”, aseguró López Obrador.