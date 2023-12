Que gane Morena para garantizar programas

El presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que el próximo año su partido debe ganar la Presidencia y la mayoría en el Congreso para garantizar que los programas sociales tengan presupuesto.

“Es importante que no solo se tiene que ganar la Presidencia, se tiene que ganar la mayoría en el Congreso. Si no se tiene mayoría en el Congreso no se puede contar con presupuesto integrado”, dijo en un mitin realizado en Almoloya de Juárez.

Dijo que como Morena y sus aliados tiene la mayoría en el Congreso, se destinan recursos para los apoyos económicos y becas de los programas sociales.

“Antes, saben qué sucedía, de que no había un presupuesto en beneficio del pueblo, el presupuesto se lo repartían entre ellos. Ahora todo el presupuesto es para los programas”, expresó, en su tercer día de gira por el Estado de México.

Añadió que los recursos de los programas sociales les llegan a 30 millones de familias en el país.

“Vamos a estar entregando, de manera directa, a 30 millones de hogares, su porción del presupuesto, de 35 millones que hay, a 30”, detalló.

Cerrar filas en combate al narco y extorsiones

Por otra parte, López Obrador llamó a enfrentar entre todos el tráfico de drogas y sus consecuencias. En ese sentido, hizo una breve alusión al enfrentamiento ocurrido la víspera en Texcaltitlán: “Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga, porque tenemos que combatir el narcotráfico y esto que está pasando en el Estado de México, el llamado cobro de piso. Todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos”.

Acompañado por la gobernadora del estado, Delfina Gómez, el mandatario reiteró en Tejupilco la imperiosa necesidad de evitar el crecimiento del consumo de drogas en México, que está aún lejos de la crisis de adicciones que hay en Estados Unidos, donde mueren 100 mil jóvenes anualmente por sobredosis. “En nuestro país son muy pocos los fallecimientos por exceso en las drogas”, indicó el mandatario.

López Obrador señaló que en México solo se ha detectado un caso donde el incremento en el consumo de estupefacientes se asocia a una mayor violencia: Guanajuato. Sin embargo, matizó que esto no ocurre en la totalidad del estado, sino únicamente en el corredor industrial, donde las bandas del narcotráfico se disputan el mercado de quienes buscan adquirir drogas.