Qué hacer si me diagnostican viruela del mono

La viruela del mono o viruela símica ha destacado en las últimas semanas debido al aumento de casos de Mpox, incluso se convirtió en emergencia sanitaria internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta enfermedad, aunque no es nueva, no se escuchaba tanto, especialmente porque pertenecía a países del continente africano y ahora han aparecido brotes en varios puntos del mundo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la viruela símica o del mono es una enfermedad infecciosa transmitida de animales salvajes al ser humano y aunque se le llama viruela del mono, en realidad los hospedadores principales no son los primates, sino diferentes especies de roedores silvestres, como ratones y ardillas endémicos del centro de África.

¿Cómo se transmite?

En los países donde es una enfermedad endémica, se transmite al tener contacto directo con: animales infectados como monos y roedores; comer carne mal cocida y otros productos de animales infectados; a través de lesiones, flujos corporales y gotitas respiratorias de personas con el virus; objetos contaminados (ropa, ropa de cama, toallas, etc.) con los flujos del paciente o sus lesiones.

Si una persona fue diagnosticada con viruela del mono o han estado en contacto con alguien contagiado y presenta los síntomas mencionados, es necesario que acuda a la unidad de salud para que reciba un tratamiento.

La Secretaría de Salud indica que, si se tienen el diagnóstico de la viruela del mono, lo primero y lo más importante es no automedicarse; además, destaca que los antibióticos no funcionan para los virus, por lo que, si fueron consumidos en caso de enfermar por un virus, no servirán y pueden dañar la salud.

¿Hay alguna vacuna?

El diagnóstico de viruela del mono se hace con pruebas especiales de laboratorio.

Para el caso del mpox no hay ninguna vacuna específica disponible en México al momento, solo existe la de viruela humana, pero en ningún caso está recomendada para la población en general.

¿Qué se debe evitar si tengo viruela del mono?

Cabe destacar que, aunque se puede dar un diagnóstico oportuno, este no es específico para erradicar el virus que provoca el mpox, ya que no tiene tratamiento; los síntomas desaparecen con el tiempo.

Los medicamentos que podrían recetar los especialistas son para aliviar los síntomas, es decir, el tratamiento de la fiebre, comezón e hidratación, y así prevenir complicaciones.