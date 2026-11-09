Qué línea deben registrarse antes del 15 de noviembre

Ante la baja participación en el proceso de identificación de líneas telefónicas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció un periodo adicional para que los usuarios cumplan con este requisito, cuyo plazo general se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con la CRT, las personas que deben completar la vinculación antes del 15 de noviembre son aquellas cuyo número celular termina en seis.

Esta disposición incluye principalmente a los usuarios de prepago que utilizan chips y realizan recargas, así como a quienes adquirieron una tarjeta SIM y todavía no registran sus datos personales.

También deben prestar atención las personas que cuentan con líneas telefónicas adicionales que aún no están vinculadas a su nombre.

En cambio, quienes tienen contratado un plan de pospago y cuya línea ya se encuentra asociada a su titular desde el momento de la contratación no necesitan repetir el procedimiento.

Dejar pasar la fecha límite podría traer consecuencias para quienes todavía no completan el registro. La CRT advierte que las compañías telefónicas podrán suspender temporalmente las líneas que permanezcan sin vincular una vez vencido el plazo.

Esta medida podrá aplicarse dentro de las 72 horas posteriores a la fecha establecida.

Durante la suspensión, los usuarios no podrán realizar ni recibir llamadas, enviar mensajes SMS o utilizar sus datos móviles. Es decir, perderán el acceso a los servicios habituales de su línea telefónica.