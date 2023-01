Que no haya compra de votos en próximos comicios

Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a a la población a denunciar el uso de recursos públicos o de procedencia ilícita en el marco de los próximos comicios en el estado de México y Coahuila.

Durante su conferencia de prensa matutina, a pregunta sobre el tema, el mandatario federal sostuvo que la recomendación es que no se utilice recursos públicos para favorecer a algún candidato y que haya elecciones limpias, “que se acabe el fraude electoral, que no haya compra de votos, que no se condicione el voto a programas para el bienestar, que no se reparta despensas, todo eso que avergüenza”.

En la elección intermedia federal pasada, López Obrador recalcó, todos los gobernadores junto con él firmaron una carta “para que se dejara en libertad a los ciudadanos, se tiene ese documento y vamos a volver a reproducirlo por estas elecciones que están en puerta”.

A la vez, llamó a los ciudadanos a que “denuncien y no se dejen, y no permitir el fraude electoral”. Recordó que hay instancias con la Fiscalía Electoral en la que se pueden presentar denuncias o el Instituto Nacional Electoral (INE), en los que se pueden presentar pruebas en caso de utilizarse dinero de procedencia ilícita.

“Pero lo fundamental que es que los ciudadanos ayuden” para establecer una auténtica democracia y “no se trafique que con la pobreza de la gente, que no bombardeen con publicidad a los ciudadanos porque eso ha costado muchísimo, no sólo dinero, sino eso ha causado el estancamiento económico del país, porque antes se elegían así a las autoridades, con mucha publicidad; era como meter al mercado un producto, aunque fuese chatarra, como vender detergente”, agregó.

Además, recordó que en cada proceso electoral se debe adelantar los pagos de programas de Bienestar en las entidades para respetar las leyes en la materia que prohíben este tipo de programas durante las campañas.