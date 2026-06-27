Que no se use a México como tema de campaña: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las recientes declaraciones del secretario de Seguridad de EUA, Markwayne Mullin, quien aseguró que “no hay centímetro de la frontera que los cárteles no controlen”, se deben a motivos electorales en el país vecino.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la mandataria federal destacó que la semana pasada, el presidente Donald Trump afirmó que la frontera con México era más segura.

Reiteró que su gobierno ha expresado que no quiere que se use a México como parte de las campañas electorales en la Unión Americana.

“Hay mucho también en este momento vinculado con la elección que ellos tienen en noviembre”, dijo la titular del Ejecutivo.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que no podría explicarse la reducción de la entrada de fentanilo si no hubiera una coordinación entre ambos países.

“Buena” y “cordial”, la reunión con el rey de España

En otro tema, la mandataria federal informó que el jueves en su reunión con el rey de España, Felipe VI, le habló sobre la relevancia de una disculpa de parte de la Corona de España por los abusos que hubo en la Conquista.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el rey Felipe VI escuchó con atención el tema y planteó que haya una mesa de trabajo sobre pueblos indígenas en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid en el próximo mes de noviembre.

“Que a él le interesaba, una vez que habíamos hablado de este tema, seguir trabajando conjuntamente hacia adelante”.

Indicó que en esta reunión se acordó el envío de tres exposiciones mexicanas que irán a España, sobre la llegada de los refugiados españoles de la República a México, de Sor Juana Inés de la Cruz, y de la cultura maya.

La mandataria federal destacó que la reunión fue muy cordial y destacó que Felipe VI es una persona muy sencilla.

“Tenemos una visión de inclusión”

Y a un día de la marcha del orgullo en la Ciudad de México, la presidenta señaló que trabaja por la inclusión de todos los integrantes de la comunidad LGBT+ y ante demandas de personas trans, explicó que personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) les ha recibido.

Desde el 18 de junio, personas trans y no binarias se plantaron en las inmediaciones de la Segob para exigir una reunión presencial con Rosa Icela Rodríguez. Entre sus exigencias se encuentran: salud y atención a las enfermedades por modelantes, acceso a terapias de reemplazo hormonal y cirugías de reafirmación de género.

En otro tema, la mandataria federal destacó que el objetivo del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos es que las artesanas y artesanos vivan con bienestar por su trabajo; recinto que se suma a la red de museos y zonas arqueológicas que, de 2024 a 2026, registraron 57 millones 475 mil 583 de visitantes y turistas.

Lozano Águila deja la dirección del Tren Maya

Así también, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la salida del general Óscar David Lozano Águila como director general del Tren Maya y la llegada del general en retiro Manuel Jaime Ramírez Camacho, exdirector general de Banjército.

A pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que estas rotaciones son normales entre militares que tienen responsabilidades administrativas.

México ya despega ayuda humanitaria a Venezuela

Por otra parte, informó que México ya despliega la ayuda humanitaria que envió en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela, esto luego de sostener una llamada telefónica con la presidenta encargada de dicho país, Delcy Rodríguez.

La jefa del Ejecutivo federal detalló que por la noche del jueves 25 de junio arribó a Venezuela la ayuda humanitaria enviada por México, la cual incluyó 10.7 toneladas de insumos médicos, 8.4 toneladas de herramientas y equipo, así como 250 efectivos militares y 18 binomios caninos del agrupamiento “Yumare”, que apoyarán en las labores de rescate.

Y luego de que el presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, declarara a los cárteles de droga originarios de México como “objetivo militar”, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que hay cooperación entre ambos países y exhortó a que “cada quien se encargue de su parte”.