Que Noroña explique vínculos con Bartlett y Maduro

Luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se burló de la renuncia del senador Néstor Camarillo al PRI y felicitó ampliamente al dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas por su “exitosísimo trabajo de demolición” del partido, el exgobernador de Campeche respondió que “en lugar de estar ladrando contra el tricolor, mejor explique sus vínculos con Nicolas Maduro y Manuel Bartlett”.

En redes sociales, el líder del PRI advirtió que Fernández Noroña tiene mucho que aclarar.

“Que explique sus nexos con el narcodictador Nicolás Maduro y con Manuel Bartlett, el símbolo de la podredumbre, señalado de estar involucrado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena Salazar. Ese es su verdadero espejo: criminales, corruptos y bandidos”.

Alejandro Moreno calificó al todavía presidente del Senado como farsante, hipócrita, miserable y vividor.

“Presume ser austero, pero vive en una mansión de 12 millones. Noroña apesta a lo que realmente es: un farsante, un delincuente con fuero, un vividor profesional. Su doctrina es la hipocresía, su dios es el narco, y su vida entera desprende el hedor de la corrupción que tanto dice combatir”.

El presidente del PRI señaló que Fernández Noroña no sólo apesta físicamente, también políticamente.