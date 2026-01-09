Que partidos con recursos del narco pierdan registro

Integrantes de la organización Somos México, que busca convertirse en partido político, se reunieron con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, para presentarle sus propuestas de reforma electoral, mismas que serán entregadas, posiblemente, la siguiente semana, para que ella las haga llegar a las comisiones que analizan el tema.

Después del encuentro, detallaron algunas de sus propuestas, entre las que se encuentran la pérdida del registro de los partidos políticos si se comprueba que obtuvieron recursos de la delincuencia organizada.

También la representación proporcional exacta, sin sobrerrepresentación, y sin disminuir o desaparecer a los diputados y senadores plurinominales, como ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, en su propuesta plantean la defensa del servicio profesional electoral, para que no desaparezca.

Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE, afirmó que “una buena reforma electoral es aquella que se aprueba por el consenso de las fuerzas políticas”; y añadió que el servicio profesional electoral es fundamental para que las elecciones tengan certeza.

Expuso que es viable plantear procesos electorales menos costosos, pero las modificaciones no deben afectar la transparencia y certeza de las elecciones.

Método

Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo dijo que no es viable reducir o desaparecer a los legisladores plurinominales, pero sí establecer un método para evitar la sobrerrepresentación en los Congresos.

“No (es viable), mejor mejorar, incluso, la mejor representación, tantos votos, tantos lugares en la Cámara; tú tienes 40 % de los votos, vas a tener 40 % de los lugares en la Cámara. No lo que sucedió, que una coalición tuvo el 54 % de los votos, si tiene el 75 % de la Cámara se sobrerrepresentó, pero el sobrerrepresentarte también subrrepresenta a la otra parte que sacó el 44 % de los votos, y terminó teniendo el 25 % de representación, la diferencia que era de 10 puntos”, comentó.