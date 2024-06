Que sí acepte que ejerció violencia: Xóchitl Gálvez

“El presidente Andrés Manuel López Obrador proviene de la cultura machista que normaliza el maltrato hacia las mujeres y por eso no reconoce que me violentó durante el proceso electoral”, considera Xóchitl Gálvez, al advertir que no detendrá sus acciones legales hasta que el mandatario le ofrezca disculpas públicas.

Además, sostiene que en la calificación de la elección presidencial, el Tribunal Electoral debe dejar en claro que López Obrador intervino ilegalmente y por lo menos sancionarlo con una amonestación pública, porque “no se puede ir en blanco”.

Determinación

El 13 de junio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el titular del Ejecutivo ejerció violencia política de género contra la excandidata presidencial en 11 conferencias mañaneras, pero rechazó esa resolución. “Yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso, lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer, no sé de dónde salió eso”, declaró en su conferencia de prensa del jueves pasado.

Xóchitl Gálvez lamentó la actitud del presidente de la República de negar lo evidente, por lo que anuncia que le enviará un manual para que conozca el significado del término “violencia política de género”.

“Yo no voy a parar hasta que el presidente acepte y reconozca que sí ejerció violencia política, porque no es posible que ya se lo están diciendo y todavía lo niega y diga que no hay pruebas. Están los videos, decirle a una mujer que llegó a ser candidata a la Presidencia porque un grupo de hombres la pusieron, eso es violencia política en razón de género”, subraya.

La exabanderada presidencial considera que el mandatario “tiene que estudiar un poco” para que evite seguir violentando a las mujeres.