Qué trabajadores reciben aguinaldo de cuarenta días

El aguinaldo está cada vez más cerca y, mientras miles de trabajadores esperan esta prestación para hacer frente a los gastos de fin de año, hay un grupo que recibirá un beneficio mayor: un pago equivalente a 40 días de salario. La medida fue establecida mediante un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin embargo, este monto no aplica para todos los empleados. Este contempla a determinados servidores públicos.

Quiénes recibirán en 2026

El decreto publicado en el DOF el 23 de octubre establece, en su artículo cuarto, los grupos de trabajadores y beneficiarios que podrán recibir un aguinaldo de hasta 40 días de salario.

La disposición incluye a los servidores públicos que forman parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y que están sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

También considera al personal contratado bajo los esquemas de mando, mandos medios, superiores y enlaces, así como a los integrantes del Servicio Exterior Mexicano, tanto quienes desempeñan sus funciones en territorio nacional como aquellos que trabajan en representaciones diplomáticas ubicadas en otros países.

Otro de los sectores contemplados es el de las Fuerzas Armadas, cuyo personal militar en activo también está incluido en esta disposición.

El beneficio no se limita a quienes tienen una relación laboral tradicional. El decreto también contempla a las personas contratadas por honorarios, siempre que sus servicios estén cubiertos con recursos del capítulo de Servicios Personales.

Asimismo, determinados pensionados y beneficiarios podrán recibir una gratificación de hasta 40 días. En este grupo se encuentran personas con pensiones civiles o militares, pensiones de gracia y ciertos deudos registrados ante el Issste o cuyos pagos estén a cargo del erario federal.

Cuándo depositarán el aguinaldo

La espera para los trabajadores beneficiados podría terminar antes de que llegue diciembre. De acuerdo con las disposiciones presupuestarias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el pago del aguinaldo podrá comenzar a dispersarse a partir del 10 de noviembre.

Esta fecha corresponde a los trabajadores contemplados en el decreto federal, por lo que no debe confundirse con el calendario de pago que aplica para quienes laboran en empresas privadas.

En el caso de la iniciativa privada, la prestación está regulada por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que establece como mínimo el equivalente a 15 días de salario.