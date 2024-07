¿Qué van a hacer sin los mexicanos?, dice AMLO

Al señalar el discurso de Donald Trump contra la migración y el cierre de la frontera con México que traería una “rebelión”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que pueda darse esta acción porque Estados Unidos no podría sin los mexicanos.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador también señaló al periódico The News York Times por supuestamente decir que México no quiere a los estadounidenses.

“Por eso cuando dicen: ‘vamos a cerrar la frontera’, ‘Oye, este, no es así’. No se puede, está bien que en campaña, no para los que no están informados, molestos y manipulados, que signifique aplausos decir una cosa así”.

“Pero en la realidad; o sea, cómo; imagínense un mes cerrada la frontera, que no pasen 300 mil vehículos diarios, que no se puedan trasladar un millón de personas, pero sobre todo las mercancías (...) Ya cambió la situación, también para conocimiento de todos, afortunadamente ya ahora México es, por la geopolítica y por su desarrollo, por su pueblo. ¿De dónde son los mejores trabajadores del mundo?

“A ver, qué pasaría; o sea, estamos hablando de cada 10 trabajadores agrícolas, siete son mexicanos. ¿Qué van a hacer sin los mexicanos?”, dijo.

Así también, López Obrador le aclaró a su “amigo” Donald Trump, que aún sigue siendo titular del Ejecutivo de México y que todavía no se retira, por lo que lo pidió, en un tono de broma, que no lo mande antes de tiempo La Chingada, nombre que lleva su quinta en Palenque, Chiapas y a donde ha anunciado que se retirará.

Además, aprovecho para felicitar a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, por colocar el interés general sobre el personal, tras haber decidido declinar a la candidatura presidencial del Partido Demócrata para buscar la reelección.

Dedica Ya Supérame, de Grupo Firme

Más adelante, para sus adversarios que “todavía no se reponen del 2 de junio”, López Obrador les dedicó “con todo respeto” la canción Ya Supérame, de Grupo Firme.

Aseguró que habrá continuidad con cambio con Claudia Sheinbaum, virtual presidenta, y volvió a arremeter contra sus adversarios. “Estamos muy contentos todos. Los únicos que están enojados ahí son nuestros adversarios, pero ya se van a ir también (serenando) poco a poco, es que lleva tiempo, es que los engañaron”.