Queda libre subteniente acusado de tortura

Tras 15 años sin recibir sentencia condenatoria, un juez federal ordenó que el subteniente de Infantería, Jorge Alberto Tadeo Hernández, lleve dentro del Campo Militar 1-A su proceso penal por homicidio y tortura contra un integrante de Los Zetas en 2011.

José Reynoso Castillo, juez cuarto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, autorizó al oficial salir de la prisión militar porque hasta el momento no se ha demostrado su responsabilidad en el caso registrado en el marco de las operaciones contra el narcotráfico en el sexenio del expresidente Calderón Hinojosa.

Sin embargo, debe permanecer al interior de las instalaciones del Campo Militar, en Ciudad de México, desde donde pide ser incorporado a actividades administrativas y de oficina pero ha sido ignorado por las autoridades militares.

Tadeo Hernández afirmó que salió de la prisión militar, pero se considera preso nuevamente al no poder salir de las instalaciones del Campo Militar 1-A, “General Álvaro Obregón”, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

“El juez cuarto me concedió la medida cautelar especial, sin que hasta el momento haya sido incorporado a actividades administrativas y pues sigo en prisión militar, pero en su área exterior”, señala.

Desde hace meses, asegura, recorre diariamente las instalaciones militares en busca de que se le tome en cuenta en actividades administrativas dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no lo ha conseguido por su proceso penal, algo que considera violatorio a sus derechos humanos.

Desde abril de 2012, lleva un proceso penal por homicidio y tortura contra Eduardo González, integrante de Los Zetas, que detuvo en posesión de drogas y armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El militar se ha negado a ser sentenciado porque considera que en su caso no se ha tomado en cuenta la directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-2012 establecida por la Sedena en el sexenio de Calderón, en la que se exigía a todos los comandantes del Ejército actuar contra el “enemigo”.