Queda suspendido entre pisos 34 y 39 de hotel

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en el hotel The St. Regis Mexico City, ubicado sobre Paseo de la Reforma, Ciudad de México, luego de que un trabajador quedara atrapado en un andamio a gran altura.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió mientras se realizaban trabajos en el exterior del edificio, cuando el andamio en el que laboraban varios empleados presentó una falla. Como consecuencia, uno de los trabajadores quedó suspendido a la altura de entre los pisos 34 y 39 del inmueble.

La situación generó la rápida movilización de equipos de emergencia, quienes acudieron al lugar para realizar las maniobras de rescate debido al riesgo que representaba la altura.

Tras varios minutos de labores, los rescatistas lograron asegurar al trabajador y ponerlo a salvo, evitando que cayera desde el andamio.