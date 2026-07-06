Quejas por los fraudes bancarios suben 31.5 %

Los posibles fraudes bancarios se consolidaron este año como el principal motivo de reclamo de los usuarios del sistema financiero.

El Buró de Entidades Financieras de la Condusef revela que las quejas por este motivo llegaron a un millón 515 mil casos entre enero y marzo, un aumento de 31.5 % ante el mismo periodo de 2025.

Los fraudes impulsaron los reclamos contra la banca. En total, las instituciones financieras acumularon 2 millones 8 mil quejas, 23.1% más que hace un año.

Tres de cada cuatro reclamos presentados por los clientes estuvieron relacionados con posibles fraudes, de acuerdo con los datos de la Condusef, basados en las quejas que reciben las instituciones financieras y que son reportadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Engaños

El presidente de la Condusef, Óscar Rosado, reconoció que se han disparado los fraudes contra usuarios bancarios, principalmente a través de mensajes y potenciados por engaños que aprovechan la celebración de la Copa Mundial de Futbol.

“Estamos regresando a un momento complicado con el tema de fraudes”, dijo el funcionario el pasado 8 de junio.

Las reclamaciones por posible fraude concentraron 5 mil 201 millones de pesos, equivalentes a 67.3 % del total demandado por clientes ante las instituciones.

Los bancos abonaron a los usuarios 2 mil 235 millones de pesos entre enero y marzo, un incremento de 24 % frente a los mil 802 millones restituidos en el mismo periodo del año pasado.

Aunque se incrementaron las devoluciones, el monto abonado continúa significando una proporción limitada de las reclamaciones económicas presentadas, debido a que significaron 28.9 % de 7 mil 729 millones de pesos solicitados por los usuarios entre enero y marzo.

En el caso de las reclamaciones por posible fraude, los bancos devolvieron mil 265 millones de pesos, un alza de 13.8 % contra el año pasado. Sin embargo, este monto representó solo 24.3 % de los 5 mil 201 millones reclamados por este tipo de incidentes, que se mantienen como el principal foco de preocupación dentro del sistema financiero dado su crecimiento.

Gancho del fraude

Las alertas del sistema financiero están enfocadas en la proliferación en todo el país de SMS que llegan a los dispositivos móviles de los usuarios, en los que, a partir de ingeniería social, se invita a entrar a un link mediante el cual se roban datos personales y claves de acceso, abriendo la puerta para sustraer dinero de cuentas bancarias.

“Recompensas Banorte. Su saldo de 31 mil 250 puntos vence hoy. Canjee aquí su reembolso de 5 mil 625 pesos en efectivo antes del corte de su tarjeta”, indica un SMS falso, el cual está acompañado de un link que abre un sitio apócrifo a través del cual pide la captura de datos personales y bancarios.

Los crecientes fraudes financieros responden a una combinación de factores tecnológicos y de comportamiento que han ampliado las oportunidades para los ciberdelincuentes, explicó Gabriel Zurdo, fundador y director general de BTR Consulting.

Señaló que la proliferación de canales de comunicación y la dependencia del teléfono móvil genera un escenario de mayor vulnerabilidad. Los usuarios reciben mensajes por correo electrónico, SMS y aplicaciones de mensajería de manera simultánea, lo que facilita la confusión y suplantación.

“Los delincuentes intentan confundirte, porque ya no sabes qué es verdad y qué es mentira. Además de que son muchos los formatos, muchas las ventanas mediante las que te abrazan, no podemos dejar de contestar o dar click”, advirtió Gabriel Zurdo.

Desde su punto de vista, la denominada “división de la atención” y la dependencia del teléfono móvil han reducido la capacidad de las personas para identificar intentos de fraude.

Explicó que se suma un cambio en la relación de confianza entre los usuarios con las diversas instituciones financieras.

De acuerdo con el especialista, el auge de los servicios digitales, el comercio electrónico y los neobancos convirtieron a México en uno de los principales blancos de los ciberdelincuentes en América Latina durante el primer semestre del presente año.

Según BTR Consulting, el país fue el segundo más afectado del mundo por fraudes digitales y ciberataques, y 83.3 % de las organizaciones mexicanas sufrió al menos un incidente de ciberseguridad, por encima del promedio global de 70.9 %.