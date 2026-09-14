Queremos vivir en paz, claman durante marcha

Miles de sinaloenses tomaron ayer domingo las calles de Culiacán para manifestarse y pedir por el fin de la violencia, en una marcha que tuvo como consigna “Sinaloa, ponte de pie”.

El obispo de la Diócesis de Culiacán, monseñor Jesús José Herrera Quiñónez, exhortó a los sinaloenses a pasar de la venganza al perdón, sin que ello signifique olvido o renuncia a la justicia.

Fue en el cruce de las avenidas Álvaro Obregón y Ciudades Hermanas donde se concentraron cerca de 30 mil personas de todas las edades, vestidas de blanco, con la bandera nacional, una banda de guerra y pancartas, quienes marcharon bajo un intenso sol y una excesiva humedad para pedir por la paz en Culiacán y todo Sinaloa.

Piden paz en entidad

Al iniciar la movilización, los asistentes liberaron cientos de globos blancos, que cubrieron el cielo, y alzaron sus pancartas, en las que se leían consignas como “Somos más los que queremos vivir en paz”, “Sinaloa, ponte de pie, no más de lo mismo” y “Nos prometieron paz, nos entregaron miedo”.

En este sitio, se instaló un improvisado altar donde monseñor Herrera Quiñónez celebró una misa en la que reconoció que se viven momentos difíciles, de mucho dolor y resentimientos, por lo que se debe tomar el camino del perdón.

Expuso que se requiere de instituciones fuertes, honestas, capaces de garantizar la tranquilidad y combatir la impunidad.

A los grupos que están en pugna de poder y que causan daño, les dijo: “ningún poder, dinero, territorio o ambición, valen más que una vida humana”.

“Queremos vivir en paz, queremos calles seguras, queremos familias tranquilas, queremos que nuestros jóvenes, adolescentes y niños transiten por nuestras las calles con seguridad, queremos instituciones que protejan la vida y una sociedad donde podamos mirarnos nuevamente con confianza”, expresó el obispo.

Dijo que el sábado se reunió con la gobernadora Graciela Domínguez y le expuso que Culiacán necesita dos cosas para alcanzar la paz, “queremos verdad, queremos que se nos hable con la verdad y queremos que trabajen por la confianza, que nuestro pueblo vuelva a tener confianza, no solamente en nuestras calles, sino también en nuestras instituciones”.

Juventud se une

Mujeres jóvenes, con sus hijos pequeños en carriolas, exhibieron sus pancartas, con mensajes como “ Señora presidenta, no fue daño colateral fue corrupción”, en alusión al reciente asesinato de un niño de un año cuatro meses.

En otra larga manta, blanca, con enormes letras, sostenida por una decena de adolescentes, se pudo leer “Juventud Valiente Ciudadano Consciente”.

Otro grupo llevaba una gran manta decía “Fuera Morena” y decenas de personas llevaban fichas de sus familiares desaparecidos y de muertos por la violencia.

Políticos se asoman

Sin identificación partidistas, en el evento se vio a varios actores políticos, como la senadora Paloma Sánchez Ramos (PRI), el diputado federal Mario Zamora Gastelum (PRI), el líder estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Esquer Peiró, y el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro (Morena).

Al culminar la marcha, frente a la Catedral, ciudadanos subieron a un templete y tomaron el micrófono para dar testimonio de lo que han vivido en estos dos años.

Uno de ellos fue Víctor Manuel Aispuro, director de la Escuela Primaria “Sócrates”, quien recriminó que niñas, niños y mujeres siguen muriendo y no se percibe una estrategia para detener este flagelo.

La gobernadora interina, Graciela Domínguez expresó que se suma a la demanda ciudadana de paz y recordó que su gobierno tiene como objetivo diseñar un plan integral para recuperar las calles y dar tranquilidad a la gente.

Alejandro Moreno destaca marcha por seguridad

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, destacó que miles de mujeres, hombres y familias enteras salieron a las calles de Culiacán para exigir paz y seguridad en Sinaloa.

“Son sinaloenses valientes que han vivido de cerca el horror de la inseguridad, las desapariciones, los asesinatos y el miedo que se apoderó de sus comunidades. Mi reconocimiento, todo mi apoyo y todo mi respaldo para quienes levantaron la voz”, afirmó.

En redes sociales, el dirigente priista señaló que Morena es “muerte y destrucción” y acusó que “ellos y el gobierno de Rubén Rocha Moya provocaron que Sinaloa quedara atrapado entre los cárteles del crimen organizado y una clase política que hizo un pacto inconfesable con ellos, a cambio de operación electoral y licencia para matar a diestra y siniestra”.

El presidente del tricolor afirmó que Sinaloa merece recuperar su tranquilidad, por lo que expresó la voluntad del PRI de apoyar a la sociedad sinaloense para recuperar la paz y la tranquilidad.

“A quienes hoy marcharon y a quienes todos los días enfrentan esta crisis, les digo que cuentan con nosotros. Vamos a respaldar su exigencia de seguridad, justicia y autoridades que enfrenten al crimen. ¡Todo nuestro apoyo para el pueblo valiente de Sinaloa!”, concluyó.