Quería El Chapo ser parte de La Banda El Recodo

Lucero Sánchez, exdiputada estatal de Sinaloa y conocida como “La Chapodiputada” por mantener una relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán, asegura que el sueño del capo era ser integrante de la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga.

La exdiputada asegura que en la juventud de “El Chapo” su sueño no era ser narcotraficante “sino que él decía que su sueño era ser cantante”.

Relata que el exlíder del Cártel de Sinaloa le gustaba estar cantando canciones de Los Canelos de Durango y Los Alegres del Barranco, agrupaciones de música norteña y narcocorridos.

“Su sueño más joven no era ser narco, sino que decía que su sueño era ser cantante, que quería ser parte de la agrupación de La Banda del Recodo de Don Cruz Lizárraga, que ese había sido su sueño todo el tiempo, obviamente, por falta de estudios, por falta de recursos, por falta de todas las oportunidades, pues lo llevó por esa vida (en el narcotráfico)”.

“Le gustaba mucho cantar. Y yo decía, pues a lo mejor sí, porque él sí cantaba mucho, él era muy alegre de que cantaba todo el tiempo canciones de Los Canelos, de Los Alegres, Todo el tiempo andaba ahí cantando”, revela.