“Quién es Quién de las Mentiras” violó derechos

El Poder Judicial de la Federación (PJF) resolvió el pasado 18 de agosto que la sección “Quién es Quién de las Mentiras”, en las mañaneras durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, violó el honor, la dignidad y derechos de críticos del gobierno, entre ellos el analista político Max Kaiser.

De acuerdo con un comunicado del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dijo que “esta sección generó un ambiente hostil, que buscaba desincentivar la crítica”.

Con respecto a Kaiser, se dijo que “fue mencionado, como muchos otros, de forma denostativa y sin sustento”, luego de las críticas emitidas al actuar gubernamental durante la administración del 2018 al 2024.

En este juicio, impulsado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, el Tribunal también sostuvo que el fallo reafirma que “la libertad de expresión no puede ser restringida mediante discursos oficiales” y que busquen “desincentivar la crítica”.