Quien guía destino de la patria es el pueblo

En Tlajomulco de Zúñiga, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que gobierna para el pueblo de México y de Jalisco, porque es quien guía el camino y el destino de la patria. Muestra de ello, enfatizó, es la implementación de los Programas para el Bienestar en la entidad y la construcción del Tren Ciudad de México-Guadalajara, cuyas obras iniciarán el próximo año.

“Quien guía el camino y el destino de nuestra patria es el pueblo de México (...) Y entonces, desde la Independencia, desde los primeros momentos, hasta la fecha, México defiende y seguirá defendiendo a su pueblo, que somos un país libre, independiente y soberano. No somos colonia ni protectorado de nadie. Siempre se ha buscado la riqueza de nuestro país, pero el pueblo de México siempre, con sus héroes, con sus heroínas, ha sabido defender nuestra soberanía. Y la soberanía es el pueblo”, puntualizó desde la Arena VFG.

Privatización

Recordó que en 36 años del neoliberalismo se privatizaron las empresas del Estado; se devaluó el peso, aumentaron las tasas de interés y para salir de la crisis económica se rescató a los banqueros a través del Fobaproa, ahora Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con un mecanismo que dificulta saldar su deuda. Por ello, recordó que en su gobierno se decidió impedir que los bancos deduzcan de impuestos las aportaciones que realizan al IPAB.

Además, expuso que en 2006 el expresidente Vicente Fox ayudó a que se cometiera el fraude electoral en contra del exmandatario Andrés Manuel López Obrador. “Por eso decimos: Fox es un traidor a la democracia. Eso es lo que demostró en su sexenio”, agregó. En tanto que en el sexenio de Felipe Calderón se emprendió la llamada “guerra contra el narco” que fue una farsa y se empobreció a la gente. Aunado a que, con Enrique Peña Nieto, hubo más corrupción, más entreguismo y pérdida de la soberanía.

Logros

Mientras que la Cuarta Transformación, desde el 2018 a la fecha, ha logrado un incremento en el salario mínimo de 2 mil 500 pesos a 9 mil 500 pesos; no hay inflación; hay récord de Inversión Extranjera Directa (IED) y el peso es una de las monedas más fuertes.

“Sepan algo muy importante, nos reivindicamos como un gobierno del pueblo, gobernamos por el pueblo y gobernamos para el pueblo de Jalisco y para el pueblo de México. Eso no va a cambiar. Nunca vamos a traicionar al pueblo de México”, agregó.

La jefa del Ejecutivo señaló que no hay prosperidad si solo unos cuantos salen adelante, por ello, el Humanismo Mexicano de la Transformación se basa en el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”. Ante esto, destacó que los Programas para el Bienestar son una política pública que demuestra que el Gobierno ama a su pueblo.

Además, resaltó la implementación de la Pensión Mujeres Bienestar y de la Beca Rita Cetina, que tiene la modalidad de apoyo de útiles y uniformes escolares.

El pueblo es el camino

Claudia Sheinbaum preguntó desde la Unidad Deportiva Morelos, en Colima: “¿El pueblo de México quiere regresar al pasado? ¡No! ¿Vamos a seguir en este gobierno defendiendo la Transformación? ¡Sí! Es el camino del pueblo de México. Por eso ahora ha cambiado el modelo. En el 2018 el pueblo de México dijo: ‘basta de empobrecimiento, de corrupción, de privilegios; es hora de la Cuarta Transformación de la vida pública de México’”.