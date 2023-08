Quien rompa la unidad se enfrentará al pueblo: Noroña

Gerardo Fernández Noroña, aspirante de Morena a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, aseguró la tarde de este sábado que cualquiera de sus contrincantes que quiera romper el proceso interno por ambiciones “se lo va a chupar la bruja, políticamente hablando”.

Lo anterior, ante las críticas e inconformidades que han surgido en torno a las casas encuestadoras, las cuales definirán quién será el candidato presidencial de la alianza Morena-PT-PVEM.

De visita por Nuevo León, en los últimos días de recorrido por el país, Fernández Noroña advirtió que quien quiera romper el proceso tendrá que enfrentarse al pueblo, al movimiento, a los partidos y al presidente Andrés Manuel López Obrador, situación por la cual. dijo, quiere ver “quién es el guapo que se atreva a dividir”.

“Entonces yo creo que ayuda, es uno de los puntos que toqué con Alfonso Durazo, y pues hay una convicción de unidad; sería muy delicado que alguno de los compañeros rompiera, nadie sobra, nos pondría en dificultad ese rompimiento de cualquiera, el de Marcelo o de cualquiera, vamos a ganar”, dijo.

Cuestionado sobre la polémica de la definición de la casa encuestadora que intervendrá en el proceso interno, Fernández Noroña respondió que precisamente decidió no presentar ninguna propuesta, dado que no tiene dinero, no tiene compromiso y le da lo mismo cuál empresa aplique dicha encuesta.

“Ahora sí que como decía Pedro Infante ¡yo soy como soy y no me parezco a naiden! O sea, pues, yo decidí no presentar casas encuestadoras ¿Para qué? No traigo dinero, no contraté ninguna casa encuestadora, no traigo compromiso, me da lo mismo qué casa se aplique”, precisó.