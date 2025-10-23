Quienes critican mi viaje justifican el genocidio

El senador Gerardo Fernández Noroña negó que viole la Ley de Responsabilidades Administrativas o algún otro ordenamiento con su viaje a Palestina y afirmó que quienes lo critican justifican el genocidio en esa región del mundo. “Lo que están buscando es cómo descalificar mi viaje solidario con el pueblo palestino que está siendo masacrado”, dijo.

Molesto, explicó que es normal que un legislador reciba invitaciones para visitar algún país con los gastos parcial o totalmente pagados y detalló que en su caso particular, fue invitado a viajar a Emiratos Árabes Unidos, lo que solo incluye el transporte aéreo, por lo que el resto de los traslados a Jordania y Palestina, así como el hospedaje y la alimentación, los sufragará de su bolsa.

Fernández Noroña retó a que lo denuncien ante las autoridades que corresponda.

“Son simpáticos, están justificando el genocidio del pueblo palestino. Ese es el tema de fondo. Están desviando, que metan las denuncias, lo que quieran. Están desviando el tema de fondo, están masacrando al pueblo palestino. Es una cosa gravísima. Están matando de hambre niños, niñas. Es un drama. Y me salen con trivialidades. Metan la denuncia. El martes nadie dijo nada de esto porque estuvieron buscándole como descalificar mi salida. Están perdidos. Y yo tengo sangre en las venas y voy a ser solidario con el pueblo palestino”, enfatizó.

Fernández Noroña recalcó que “hay una invitación y cualquier senador, senadora, ha recibido y seguirá recibiendo y seguirá atendiendo invitaciones” a visitar diversos países.

“Dime en qué viola la ley, dime qué dice ahí (en el Reglamento del Senado) que tienes prohibido recibir invitaciones, dime qué dice ahí que tienes prohibido aceptar invitaciones”, señaló.

El senador morenista enfureció ante la insistencia de los reporteros para que explique los detalles y motivaciones de este nuevo viaje internacional que emprenderá en las próximas horas, pero en especial cuando se le cuestionó si no le correspondía atender la invitación a la actual presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

“Porque además están intrigando. Yo estoy invitado. O sea, tengo una agenda con Emiratos”, recalcó Noroña