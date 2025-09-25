Quienes difaman tendrán que responder: Ramón López Beltrán

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente López Obrador, respondió que enfrenta “acusaciones falsas” luego de que se diera a conocer que el diputado federal del PAN, Federico Döring Casar, amplió su denuncia ante la FGR por delitos de conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, entre otros.

A través de redes sociales, José Ramón expresó que estas acusaciones tienen el propósito de intentar “ensuciar su nombre”, por lo que, recordó, su “reputación” se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso, y agregó que estos señalamientos no lo definen.

“Enfrento acusaciones falsas que no tienen otro propósito más que intentar ensuciar mi nombre. Ante la infamia, la verdad siempre prevalecerá. Mi reputación se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso, y no permitiré que sea utilizada como moneda de juego por intereses ajenos. Pueden intentar mancharme, pero no podrán borrar lo que soy ni lo que represento. Sus acusaciones falsas no me definen. La verdad siempre sale a la luz y quienes difaman y calumnian tendrán que responder”, escribió.