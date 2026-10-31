Quiere Lula reunirse con Trump antes de fin de año

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, comunicó a un grupo de ministros su intención de organizar una reunión bilateral con su colega estadounidense Donald Trump antes de que finalice el año, según informa el periódico Folha de Sao Paulo.

En teoría, existen dos posibilidades para el encuentro: en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean) en Filipinas, entre el 15 y el 17 de noviembre, o durante la cumbre del G20 en Miami, el 14 y 15 de diciembre, dado que Lula y Trump asistirán a ambos eventos.

El cuerpo diplomático de ambos gobiernos trabaja para fijar una fecha adecuada, agregó el presidente.

Dentro del Palacio de Planalto, sede de la presidencia brasileña, todos están convencidos de que Trump no se distanciará del presidente brasileño, a pesar de sus críticas a las elecciones y su ayuda en la huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos.

La opinión generalizada es que los estadounidenses respetan a los ganadores, como Lula, y no toleran a los perdedores, como en el caso de Flávio Bolsonaro.

Desde la perspectiva de Brasil, subraya Folha, no hay interés en antagonizar con el presidente de Estados Unidos. La estrategia consiste en monitorear los movimientos del candidato presidencial derrotado, pero sin dar demasiada importancia a sus acciones y palabras.

Por su parte, la Embajada estadounidense en Brasilia comunicó al Departamento de Estado que la victoria del presidente Lula en las elecciones del domingo fue “definitiva” y “sorprendente”.