Quiere restablecer comunicación con Rusia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció en Múnich que pretende “restablecer un canal de comunicación con Rusia con total transparencia”, después de casi tres años y medio sin contactos oficiales entre los mandatarios de ambos países.

Macron detalló que esta iniciativa sucederá si tiene el visto bueno de Ucrania.

El presidente hizo este anuncio debido a que los europeos “tienen que estar asociados a la discusión” sobre la paz en Ucrania, porque “no habrá paz sin (tener en cuenta) a los europeos”, subrayó.

“La posguerra nos afecta directamente”, afirmó Macron, quien, por ello, abogó por que Europa “defina las reglas de coexistencia” con Rusia después de que termine la guerra.

El mandatario francés fue muy crítico con la política del presidente ruso, Vladímir Putin, y aseguró que con la misma está logrando lo opuesto a lo que pretendía.

En vez de dividirla, “Europa se está ahora rearmando masivamente”.

“Rusia es completamente dependiente de China desde el punto de vista económico y tiene además un problema demográfico”, apuntó Macron.