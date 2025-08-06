Quieren saber cómo México evitó aranceles

La visita del ministro de finanzas de Canadá, Francois-Philippe Champagne, fue para intercambiar experiencias sobre la negociación que se lleva con Estados Unidos en torno a los aranceles, firmó el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard Casaubón.

Recordó que mientras a México, el gobierno de Estados Unidos le dio una prórroga de 90 días de la entrada en vigor del arancel de 30 %, a Canadá le impuso un arancel mayor que ya están pagando.

“Converse con el ministro Champagne para ver las diferentes perspectivas, ellos están pagando un arancel de 35 % y México no, entonces pues intercambiamos experiencias”.

En entrevista al término del Foro STS de América Latina y Caribe, en el que participarán más de mil científicos de todo el mundo, Ebrard Casaubón comentó que el funcionario canadiense, quien es su amigo, visitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En la visita también estuvo la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, quienes estarán en el país este 5 y 6 de agosto.

Será el próximo mes cuando el gobierno mexicano iniciará el diálogo con los sectores para evaluar las experiencias que se han tenido con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“A partir de septiembre, ya lo anunciará la presidenta, es una convocatoria que ella va a hacer, vamos a revisar sector por sector las experiencias con el tratado de libre comercio y ya está hecho todo el plan”, comentó el Secretario de Economía.

Dijo que se convino en el texto del T-MEC que la revisión del acuerdo comercial se va a iniciar en enero de 2026, para la que se prepararán desde el próximo mes.

Por otra parte, Ebrard comentó que llegarán nuevas inversiones al estado de Morelos, de donde saldrá Nissan para ir a consolidar sus operaciones a Aguascalientes, “ya se está trabajando con lo que va a venir”, afirmó.