Quiero ser la presidenta de la educación: Sheinbaum

“Quiero ser recordada como la presidenta de la educación pública, vamos a fortalecer la educación pública en todos los niveles educativos y a poner siempre por encima de todo a las maestras y maestros de México”, ofreció la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, tras sostener un encuentro con más de mil 500 maestros del estado de Campeche.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso con el magisterio nacional para revisar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) para garantizar un sistema de pensiones justas para los docentes de México.

“No vamos a regresar a lo que había antes, pero tampoco vamos a dejar lo que está ahora porque hay muchas injusticias en la Usicamm.

“A lo que me comprometí con el magisterio es entrar a un proceso, a una mesa de trabajo a una revisión, pero que pongamos al centro a las maestras y maestros de México y sus derechos laborales”, señaló ante la aprobación de los docentes campechanos.

Como parte de su Proyecto de Nación destacó el objetivo de garantizar que la educación pública sea gratuita en todos los niveles y anunció que abrirá diálogo con las universidades públicas, aunque sean autónomas, para que no se cobren colegiaturas a los estudiantes.

“Primero, la educación gratuita en todos los niveles y eso lo vamos a cumplir en 2025.

“Nos vamos a poner de acuerdo en la educación media superior, que en algunos casos la pública cuesta y con la educación superior, aunque sea autónoma porque no debe haber colegiaturas en la educación superior pública, debe ser gratuita para todas y todos los mexicanos”, adelantó.

Aunado a ello, dio a conocer que ampliará el programa de becas universales para niñas y niños de preescolar hasta secundaria de escuelas públicas e incrementar el número de preparatorias en el país para fortalecer la educación media-superior.

“Tenemos que universalizar la educación media superior. Se ha avanzado mucho, pero tenemos que avanzar más, no puede ser que un joven a los 15 años no tenga acceso a la educación media superior. Queremos a los jóvenes en las aulas, no los queremos en la calle o en otros lados”, añadió.

En representación del magisterio de Campeche, maestros de todos los niveles educativos expusieron las necesidades más importantes de los docentes, además de dar su respaldo al proyecto que encabeza la candidata Claudia Sheinbaum.