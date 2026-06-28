Quinto y último día de registro interno en Morena

Un total de 277 personas se inscribieron como aspirantes a coordinar la “defensa de la transformación y soberanía nacional” en las 17 entidades en las que el año próximo habrá renovación en la gubernatura.

Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, puntualizó que de las 277 personas, 123 hicieron registros presenciales y 154 en línea. Del total, 113 son militantes de Morena y el resto se dividen entre miembros del Partido Verde y el Partido del Trabajo.

Tanto Hernández como la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, dijeron que el proceso -realizado esta semana, durante cinco días- fue abierto. La principal encomienda de los interesados es caminar casa por casa “para combatir la desinformación en relación con nuestro movimiento “.

Con la sombra de Rocha Moya los aspirantes se inscriben

En el quinto y último día de registro de aspirantes para presidir las Coordinaciones de Comités Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación de Morena se hizo presente el fantasma del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pregunta obligada a todos los aspirantes que inscribieron su registro para la entidad.

La senadora Imelda Castro afirmó que Morena no es solamente una persona y no se representa solamente a través del gobierno estatal en Sinaloa; dijo que en las encuestas van muy por encima de la oposición.

Jesús Fernando García Hernández, diputado federal con licencia y exalcalde de Navolato, aseguró que la situación del gobernador es un tema exclusivo de él y lo tiene que resolver ante la justicia.

Se deslindan de tener vínculos

con el crimen organizado

Por su parte, María Teresa Guerra Ochoa, quien fue secretaria de las Mujeres con el gobernador señalado por Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado, dijo que no puede renegar de su historia ni de la oportunidad que le dio Rocha Moya de participar en el gobierno.

“Yo vengo de la lucha social, incluso yo no estuve en cargos públicos más de 25 años, o sea, realmente mi lucha es de territorio, es de tierra”, señaló.

Todos los aspirantes rechazaron haber tenido contacto reciente con el gobernador con licencia.