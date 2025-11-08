﻿﻿
Quitan a presidente sirio de lista de terrorismo

Noviembre 08 del 2025
Ahmed al Sharaa abandona lista negra de terrorismo, según EE. UU. Cortesía
Estados Unidos sacó formalmente el viernes al presidente sirio, Ahmed al Sharaa, de una lista negra de terrorismo, días antes de que el exyihadista realice una visita histórica a Washington.

Visita

La medida anunciada por el Departamento de Estado era ampliamente esperada, ya que Sharaa coopera con Estados Unidos, y se produce un día después de que Washington liderara una votación del Consejo de Seguridad para eliminar las sanciones de la ONU en su contra.

Comunicado

“Estas acciones se están llevando a cabo en reconocimiento al progreso demostrado por el liderazgo sirio tras la salida de Bashar al-Assad y más de 50 años de represión”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

