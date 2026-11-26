El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma para actualizar los nombres inscritos en el muro de honor del pleno de sesiones, los nombres de Josefa Ortiz Téllez Girón, Margarita Maza Parada y Mariana Rodríguez del Toro.

Dicho reacomodo de las Inscripciones de honor, denominadas “Letras de Oro”, se dio en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, toda vez que los nombres inscritos de las heroínas contenían sus apellidos de casada y no de nacimiento.

Por lo tanto, quedan eliminados los nombres de Josefa Ortiz de Domínguez, esposa de Miguel Domínguez; Margarita Maza de Juárez, esposa de Benito Juárez; Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, esposa de Manuel Lazarín.

Durante el debate, la diputada del PRI, Marcela Guerra, calificó a Josefa Ortiz Téllez Girón, Margarita Maza Parada y Mariana Rodríguez del Toro, como “grandes heroínas que contribuyeron a darnos patria y que nos dieron un avance en la República”.