R1 pasó 10 años en prisión, un juez lo liberó en 2022

El nombre de Ramón Ángel Álvarez está en la mira del gabinete de Seguridad, luego de ser identificado como el autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Conocido en su grupo criminal como “R1” y/o “El Moncho”, de Ramón Ángel Álvarez se sabe que opera de manera directa en cuatro municipios o más de Michoacán, a la par de su hermano, conocido como “R2”.

Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al dar detalles del caso Carlos Manzo, quien indicó que “R1” fue el encargado de dar la orden a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, de matar a Carlos Manzo.

No obstante, a “R1” ya lo habían detenido hace 13 años junto a sus hermanos Rafael “N”, alias el “R2” y Jesús Santiago “N”, pero un juez ordenó dejarlo en libertad inmediata.

“R1” pasó 10 años en prisión

Hace tres años, Ricardo Mejía Berdeja, quien entonces era subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, informó en la conferencia matutina del 24 de noviembre de 2022 que un juez ordenó la liberación de “R1”.

Ramón Ángel Álvarez fue detenido en 2012, y liberado 10 años después al aplicar un “sabadazo”, pues se informó de su liberación un sábado en la madrugada, de acuerdo con la información presentada por Mejía Berdeja.

Al imputado se le acusó por delitos de secuestro y delincuencia organizada con la finalidad de delitos contra la salud; no obstante, la jueza Primera de Procesos Penales del estado de Jalisco solicitó poner en libertad inmediata por diversas circunstancias.