Rabadán califica como preso político a Ruffo

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido el pasado 16 de julio por su presunta participación en el delito de huachicol fiscal, es un preso político.

“A propósito de Ernesto Ruffo Appel, lo primero que hay que decir es que, por supuesto, Ernesto Ruffo es un preso político. Ernesto Rufo forjó nuestra democracia a finales de los ochenta, y después de décadas en donde no había democracia y alternancia, él fue, por primera vez, el mexicano que ganó una elección en todo nuestro país, y lo ganó en Baja California”, dijo en conferencia de prensa.

La legisladora panista cuestionó por qué se detuvo a Ruffo Appel, que no ostenta un cargo en el Gobierno Mexicano, y no haya funcionarios detenidos por el mismo delito, ya que son quienes autorizan el ingreso al país y venta de hidrocarburos sin pagar impuestos.

Además, López Rabadán señaló que la jueza que determinó la detención de Ruffo Appel ganó su cargo en la primera elección judicial de 2025 promovida por el Ejecutivo federal y mediante los llamados “acordeones”.