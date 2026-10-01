Rachel se convierte en huracán categoría 1

La madrugada del miércoles, Rachel se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mientras se desplaza frente a las costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Rachel se ubicó a 350 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 570 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En ese momento, el sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de hasta 170 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 17 km/h.

La circulación del huracán favorecerá condiciones de lluvia intensa en distintos puntos del occidente y sur del país, además de fuertes vientos y oleaje elevado en las costas.

Estados afectados por las lluvias

En las próximas horas, Rachel ocasionará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Jalisco: regiones oeste y sur; Colima: lluvias intensas en distintas regiones; Michoacán: principalmente en la zona costera; Guerrero: especialmente en el suroeste.

Además, se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Nayarit.

El fenómeno también generará vientos sostenidos de 50 a 70 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h, en las costas de Jalisco y Colima. Para el oeste de Michoacán se prevén vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h.

A ello se suma oleaje de entre 4 y 6 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones marítimas.

Las precipitaciones asociadas con Rachel podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Mantienen zonas de prevención y vigilancia

Debido a la cercanía del sistema con las costas mexicanas, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

Asimismo, permanece una zona de vigilancia desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Las autoridades recomiendan a la población consultar los avisos oficiales ante posibles cambios en la trayectoria o intensidad de Rachel.