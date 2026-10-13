Rachel y Simon dejan víctimas y daños en México

El paso de los fenómenos meteorológicos Simon y Rachel por el Pacífico mexicano dejó dos personas fallecidas, una en Guerrero y otra en Baja California, además de 10 personas no localizadas, y cuantiosos daños en los estados de Guerrero, Jalisco, Nayarit, Colima y Sinaloa.

El paso del huracán Simon por la costa del Pacífico mexicano dejó una persona fallecida en el estado suriano, mientras que el fenómeno Rachel provocó la muerte de una menor de edad y dejó a 10 personas sin localizar en Baja California, de acuerdo con los reportes presentados por autoridades federales y estatales durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, este lunes 12 de octubre.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, la mandataria explicó que “en la mañana estuvimos en el Gabinete de Seguridad. Hasta ahora no hay daños, son menores”.

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que Michoacán, Colima y Jalisco mantenían un saldo blanco por el paso de Simon, sin afectaciones mayores reportadas en esas entidades.

Adicionalmente, detalló que “Simon” impactará como huracán categoría 1 en Mazatlán, Sinaloa, por lo que se activó el Plan DN-III y el Plan Marina.

Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno, a través de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Protección Civil y otras dependencias, trabajan ante estos fenómenos naturales en conjunto con el Plan Marina y Plan DN-III.

Gobernadoras reportan muertes

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, reportó una mujer fallecida en Chilpancingo por el colapso de una barda, así como afectaciones por el huracán Simon en Acapulco.

Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, reportó saldo blanco y afectaciones a las personas en su integridad y patrimonio.

Reportó Vizcaíno lluvias importantes, inundaciones y derrumbes con afectaciones identificadas en 71 viviendas y 35 comercios, además de daños menores en carreteras, escuelas y unidades médicas.

Sheinbaum pidió a la ciudadanía estar al pendiente del trayecto del huracán Simon, así como a la comunicación de las autoridades de Protección Civil.

Deja Rachel cuatro fallecidos en Ensenada

Así también, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que la tormenta Tropical Rachel, que pegó el fin de semana en la entidad, dejó daños en Ensenada, principalmente en la comunidad de San Felipe, donde fallecieron al menos cuatro personas, entre ellas una niña, y otras cinco permanecen desaparecidas.

También se realizó una operación aérea que permitió rescatar a 32 personas que quedaron aisladas por las lluvias.

Se informó que la gobernadora gestionó ante la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo de la Defensa Nacional, cuyos elementos realizaron el rescate de las familias del rancho Génesis, en Ensenada.