Rafael Caro Quintero comparece en audiencia

El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero compareció este miércoles para una audiencia de procedimiento en la corte de Distrito Este de Nueva York, en un caso en el que la fiscalía ha pedido un jurado anónimo y parcialmente aislado, a fin de proteger su integridad e imparcialidad.

La audiencia, presidida por el juez Frederic Block, duró apenas 10 minutos y se fijó nueva fecha para el 1.º de octubre.

Caro Quintero se presentó en uniforme café claro, con camiseta anaranjada.

La audiencia se centró en el manejo de documentos y evidencias oficiales clasificadas como secretas que se presentarán en el caso, en cómo serán compartidas entre fiscalía y defensa. Además, la fiscalía pidió en un documento legal que el jurado sea anónimo para las partes y sus abogados y que esté parcialmente aislado para evitar “el acoso, la intimidación u otra interferencia”.

La fiscalía quiere que el jurado sea trasladado desde y hacia el juzgado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos durante cada día que dure el proceso, y que se mantenga alejado del público.