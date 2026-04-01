Rafael Marín Mollinedo deja la ANAM

Fuentes federales confirmaron que Rafael Marín Mollinedo dejó su cargo en la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) para asumir como delegado de Segob en Yucatán.

Además, se informó que van a nombrar a un director interino.

Rafael Marín Mollinedo

Rafael Marín ha sido director en dos ocasiones de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), primero en 2022 con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y luego en febrero del 2025 designado por Claudia Sheinbaum Pardo.

Marín Mollinedo es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además según el perfil de la ANAM, su experiencia “abarca más de cuatro décadas en administración pública federal”.

Ha ocupado cargos en la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la ANAM, “su enfoque combina eficiencia recaudatoria, transformación tecnológica y coordinación interinstitucional”.

Polémica tras nombramiento como embajador en la OMC

En 2023, el nombramiento del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado al asegurar que Rafael Marín Mollinedo no era apto para ocupar el cargo embajador en la OMC.

Esto, luego que se reveló que Rafael Marín es primo de Nicolás Mollinedo, exchofer de López Obrador.

Durante la discusión en el pleno de la Comisión Permanente, la diputada del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), Elizabeth Pérez Valdés, aseguró que no tenía los conocimientos necesarios para representar a México en Suiza.

“Es ser primo del chofer del presidente (Andrés Manuel López Obrador), esa es su mayor valía. La decisión se centra en reconocer que es una persona fiel y más que fiel al señor presidente”, argumentó y acusó nepotismo.

Mientras que la senadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mónica Fernández Balboa, defendió el nombramiento y afirmó que Marín Mollinedo “siempre se ha caracterizado por su lealtad a este proyecto”, dijo.