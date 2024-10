El exsecretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, Francisco Ramírez Acuña, se deslindó de su compañero de gabinete Genaro García Luna, sentenciado a Estados Unidos a 38 años de prisión por su nexos con cárteles de la droga.

“Yo le recuerdo que estuve escasamente año y medio como secretario de Gobernación y en ese entonces la propia Presidencia de la República, segundo mes de ejercicio, en donde funciones en materia de seguridad fueron pasadas a los propios Pinos y le fueron restadas a la Secretaria de Gobernación”, mencionó.

En rueda de prensa fue cuestionado sobre los señalamientos que se han hecho al expresidente Calderón y dijo, “yo no tenía mayor comunicación directamente con el secretario de Seguridad Pública. No tuve yo conocimiento, lo expresado ya en varias ocasiones y tampoco nunca me lo expresó el señor presidente”, concluyó.