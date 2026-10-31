Ramírez Cuéllar pide cárcel para Taddei

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió una investigación de oficio a la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de los funcionarios involucrados en la entrega de contratos irregulares al interior del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control (OIC) INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, el legislador guinda sostuvo que “Guadalupe Taddei debe de ir a la cárcel”.

“La señora Guadalupe Taddei debe de ir a la cárcel, deben de fincarse la responsabilidad administrativa y también responsabilidades penales, la Fiscalía General de la República debe abrir una investigación de oficio y debe intervenir de manera inmediata y directa en el aseguramiento de los bienes y de las cuentas de los grupos y de las empresas que aquí hemos conocido como proveedoras de material y de insumos de carácter electoral”, declaró.