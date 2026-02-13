Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal

El exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum negó las acusaciones de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del expresidente López Obrador sobre su presunto vínculo con el huachicol fiscal. Además, retó a que se presenten pruebas sobre la supuesta relación con el “rey del huachicol”, Sergio Carmona, tras señalamientos de financiar campañas políticas de gobernadores de Morena.

Por medio de un posicionamiento en redes sociales, Ramírez Cuevas descartó un “guerra civil” dentro del partido guinda, al decir que las revelaciones en su contra son en realidad “ataques viscerales”. Consideró que dentro del partido no hay guerra sino “convicción, voluntad y principios éticos”.

“Nunca he establecido relaciones personales o políticas con delincuentes, tampoco con empresarios ni banqueros venales que se aprovechan de la necesidad de la gente para expoliarlos y despojarlos. Desde que soy funcionario público no he participado en la organización ni el financiamiento de ninguna campaña electoral. No he promovido el financiamiento privado hacia ningún candidato. Todo lo que se dice en medios respecto al huachicol fiscal es falso. Reto a mis detractores a presentar alguna prueba ante tribunales”, escribió.

En el libro “Ni venganza ni perdón”, de Scherer Ibarra que salió este miércoles a la venta, escrito junto a Jorge Fernández Menéndez, el exconsejero jurídico presidencial asegura que Ramírez Cuevas le abrió las puertas a Sergio Carmona al círculo presidencial y construyó un imperio gracias al contrabando de combustibles, una red de influencias y favores políticos.

En su posicionamiento, Ramírez Cuevas reiteró que los señalamientos hacia su trabajo “en ningún caso han sido acompañados por ninguna prueba” y que los “supuestos casos de corrupción, desvío de recursos públicos, relaciones con delincuentes son absolutamente falsos”, son producto de la imaginación o “mala fe de los autores”.

Acusa campaña contra su persona y niega “guerra civil en Morena”

El exvocero presidencial también acusó una campaña personal en su contra y se defendió diciendo que él siempre ha actuado con ética y buscando el bien común, afirmando que ha trabajado “defendiendo las causas justas del pueblo y luchando contra las injusticias”.