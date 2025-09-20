Ramón López Beltrán critica documental PRI: Crónica del Fin

Tras darse a conocer el próximo estreno del documental “PRI: Crónica del Fin”, José Ramón López Beltrán criticó el hecho, al señalar que los integrantes del partido tricolor intentan tener un regreso y resucitar al PRIAN.

A través de su perfil de X, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló que el documental quiere vender crítica disfrazando la nostalgia.

No obstante indicó que los mexicanos no olvidan y no aceptan el “cuento” del PRI con la creación de este documental.

En dicho material, escrito y dirigido por la periodista Denise Maerker, aparecen priístas de antaño y otros más actuales que destacaron en sus cargos por diversos acontecimientos que marcaron la historia de México y del partido tricolor, así lo muestra el adelanto distribuido en redes sociales.

“Quieren vender crítica para disfrazar su patética nostalgia, como si el pueblo de México fuera a olvidar. Pues no. El pueblo ya despertó, ya no se traga el cuento. El PRIAN no tiene regreso. Nunca más”, manifestó en X.

No obstante, el periodista Arturo Ángel respondió a su comentario en la misma red social, señalando que no ha visto la serie documental, por lo que el primogénito de López Obrador señaló que con verla anunciada basta, defendiendo que con dicho material audiovisual no lograrán resucitar al partido tricolor.