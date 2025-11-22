Rancho decomisado a La Barbie será CBTA

El rancho decomisado al cártel de Los Beltrán Leyva en el poblado de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, será convertido en Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) y estará listo para el próximo año, anunció la secretaria de Educación, Karla Herrera Alonso.

La propiedad de 2.5 hectáreas, aproximadamente, incautada en diciembre de 2009, era ocupada por el líder criminal Edgar Valdés Villarreal “La Barbie”, lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, cabeza del cártel del mismo nombre.

La casa, situada al sur del estado, a unos 26.5 kilómetros de Cuernavaca, era refugio del grupo delictivo y, de acuerdo con varios vecinos, albergaba excentricidades como caballerizas, un lago artificial, una plaza de toros con palco y gradas y un salón de fiestas con detector de metales.

La secretaria de Educación, Karla Herrera, informó que en 2026 será un plantel bien establecido para que los estudiantes se involucren totalmente en actividades agropecuarias.