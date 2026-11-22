Raphael canceló el concierto que ofrecería en La Coruña, España por problemas de salud; reporta que el cantante de 83 años fue trasladado en ambulancia a un hospital. La actuación estaba prevista para las 20:30 horas, el público estaba en sus lugares cuando se anunció la suspensión del show.

En diciembre de 2024, Raphael sufrió un episodio cerebrovascular mientras grababa un programa en Madrid, por lo que fue trasladado al Hospital 12 de Octubre, los estudios médicos revelaron que padecía un linfoma cerebral primario, con dos nódulos en el hemisferio izquierdo, después de recibir tratamiento, el cantante retomó sus presentaciones en junio de 2025.

Entre sus antecedentes médicos también se encuentra un trasplante de hígado en 2003, luego de padecer hepatitis B y cirrosis; además, en 2023 tuvo que cancelar algunos conciertos debido a una inflamación de las vías respiratorias superiores.